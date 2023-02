Liivamägi: entusiastlik pankade kasumi maksustamine võib kaasa tuua muudatused, mida me ei taha

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon pidas esmaspäeval riigikogu praeguse koosseisu viimase avaliku istungi, et arutada Eestis tegutsevate pankade suuri kasumeid ning nende kasumite võimalikku täiendavat maksustamist.

Erikomisjoni esimehe Tõnis Möldri (KE) sõnul on intressimäärade kiire kasv paisutanud pankade kasumid väga suureks ning suures osas pärineb see raha Eesti inimeste ja ettevõtete taskust. Eelmisel aastal teenisid Eestis tegutsevad pangad keskpanga andmetel 566 miljonit eurot kasumit, mida on pea 20 protsenti rohkem kui aasta varem. Mölder tõdes, et ükskõik, kes pärast riigikogu valimisi uue valitsuse moodustab, on maksuküsimused ühed kesksed.

Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik tõdes, et nii kiirest intresstõusu kui praegu, mil poole aasta jooksul on miinusintressid tõusnud 2,5-protsendini ning Euroopa Keskpank on välja öelnud, et järgmisel kogunemisel ootab veel poole protsendipunktine tõus, ei ole varem ajaloos olnud.

Intressitõusuga on pankade väljastatav laenraha kallinenud ning pankade kasumiteenimise võime suurenenud. Finantsinspektsiooni juhi Kilvar Kessleri sõnul annab keskpankade intressipoliitika muutus pankade kasumikasvust umbes poole. Teise poole moodustab laenuportfellide kasv.

Tähtajaline hoius aitaks võita

Eraisikute 13 miljardist hoiustest on lõviosa nõudmisteni hoiustel, millele märkismiväärset intressi ei maksta. Kessleri sõnul on tavaolukorras hoiustest pool paigutatud tähtajaliselt. «Kui kodumajapidamiseks oleks poole hoiustest paigutanud tähtajaliselt, siis oleksid nad intressitõusust tänaseks võitnud kokku juba 45 miljonit eurot,» lausus ta.