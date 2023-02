Luubi all ⟩ Rahvas närib sääste, aga pangad hinda alla ei lase

Reedel kerkis euribor 3,1 protsendi tasemele. Seda näitajat jälgivad Eestis kõik, kellel mõni laen on, sest pangalaenud ja liisingud on sageli just kuue kuu euriboriga seotud. Lepingutes näeb seda nii, et märgitud on panga marginaal, näiteks kaks protsenti, pluss kuue kuu euribor. Seda viimast muudavad pangad lepingus kaks korda aastas, iga kuue kuu takka. Nii juhtuski, et kui euribor pärast seitsmeaastast miinusperioodi sügisel tõusma hakkas, võtsid suuna üles ka pangalaenude tagasimaksed.