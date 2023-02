Järvani kiri: Akkermann, muuda Eesti Energia omanikuootusi

Järvani teatel on säärane olukord süvenenud just viimastel ajal, mil elektrihind börsil on muutundu universaalteenusest soodamaks. «Tänane olukord elektribörsil näitab väga suurt volatiilsust. Elektri hind kõigub päeva lõikes drastilisematel juhtudel peaaegu kümme korda, pakkudes nii üüratult kõrget kui ka väga madalat hinda sama päeva raames. Meie hinnangul on Enefit Power AS asunud tekkinud olukorda ära kasutades turul ebavõrdset olukorda looma,» hindas Järvan.