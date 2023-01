Kallas: Isamaa plaanitav universaalteenuse reform on riskantne

Järvani eestvedamisel on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis valminud seadusemuudatus, millega soovitakse reformida elektri universaalteenust. Muudatusega kohustataks Eesti Energiat müüma tarbijale elektrit soodsaima hinnaga – kui börshind on alla universaalteenuse hinna, siis börshinnaga, kui kõrgem, siis konkurentsiameti kehtestatud universaalteenuse hinnaga.

Kallas jäi universaalteenuse reformimise suhtes skeptiliseks. Tema vaates peaks inimesed elektripaketi valikul võtma ka hinnariski. «Kui tuua paralleele, siis muudatusettepanek meenutab olukorda, kus näiteks oled pikalt ette ostnud lennupiletid, et saada need soodsa hinnaga ja enne lendu lähevad hinnad veelgi odavamaks ja siis justkui sinu makstud kallim hind enam ei loe,» tõi Kallas neljapäeval valitsuse pressikonverentsil näite.

Peaministri sõnul on ka universaalteenus mõeldud siiski vaid kriisimeetmena ja ennast sellisena õigustanud, kuna selle kehtimise esimese kolme kuu jooksul oli universaalteenus tarbijale börsihinnast soodsam. Kallas möönis, et jaanuaris jäi börsihind universaalteenusele alla. «Oktoobris oli börsihind 174, novembris 219, detsembris 263 eurot. Jaanuarikuu esimesed 24 päeva oli börsihind 102 eurot, universaalteenus aga kallim – 154 eurot,» tõi Kallas välja ja kahtles, kas pelgalt jaanuarikuu ebasoodsa hinnavahe pärast peaks hakkama seadust muutma.

Ta märkis, et universaalteenust sel moel reformides tuleks arvestada muudatuse pikaajalist mõju ettevõtluskeskkonnale. «Me oleme ju huvitatud, et ka uued elektritootjad meie turule investeeriks. Meil ei ole reguleeritud turg,» toonitas Kallas. Samas nentis peaminister, et enne märtsikuus toimuvaid valimisi koalitsioonis Järvani ettepanekuid arutatakse.