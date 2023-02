Luminor: tööstuse languse peatumine ei pruugi viidata trendi lõpule

Uusküla lisas, et hinnatõusu tõttu pole paljud ettevõtjad aru saanud, kui hull olukord on sest koguste mõõtmine ettevõtte tasandil on keeruline, töötuse järsku kasvu vähemalt aasta esimeses pooles ökonomist siiski ette ei näe. «Kuni jagub eurosid palga maksmiseks, ei kiputa töötajaid ära saatma. Samuti oodatakse, et nõudlus taastub käesoleval aastal. Koroonaperioodi õppetund paljudele oli töötajatega sidemete hoidmise väärtus, mistõttu hoiavad ka praegu paljud ettevõtted töötajaid ettevõtte juures ning me pole näinud suuri koondamisi. Kui tööstuse vilets olukord aga kestab veel kauem kui suveni, siis on ohus ka töökohad sest just eksportival tööstusel on raske tõsta palku samaväärselt Eesti hinnakasvuga,» tõdes ta.