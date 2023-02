50+ vanus ja tööotsimine: tunned end nagu «parim enne» on möödas

CMI juht Ann Francke rääkis, et nii vanemad töötajad kui tööandjad peaksid kuulama rahandusministri sõnumit ja aitama neil naasta tööturule. Küll aga tähendab see, et olenemata tööandja suurusest viitab see äride töö- ja juhtimiskultuuri puudustele. Francke sõnul tuleksid vanemad töötajad tagasi, kui neile pakutaks täiendõpet ja paidlikku töövõimalust.