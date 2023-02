50+ vanus ja tööotsimine: tunned end nagu «parim enne möödas»

CMI juht Ann Francke rääkis, et nii vanemad töötajad kui ka tööandjad peaksid kuulama rahandusministri sõnumit ja aitama sellel põlvkonnal naasta tööturule. Küll aga tähendab see, et olenemata tööandja suurusest viitab see äride töö- ja juhtimiskultuuri puudustele.

Francke sõnul tuleksid vanemad töötajad tagasi, kui neile pakutaks täiendõpet ja paidlikku töövõimalust. «Kui aga palkamises muutusi ei tule, jäävad vanemad töötajad tööturult välja ajal, kui neid on kõige rohkem tarvis,» ütles ta.

Paljudes majandusharudes valitseb suur tööjõupuudus. Samal ajal on tööta kümme miljonit tööealist inimest. Osad otsivad tööd, osad on üliõpilased või ka tervise tõttu töövõimetud.

Hunt lausus, et kui üliõpilased välja arvata, on ikkagi 6,6 miljonit tööealist majanduslikult mitteaktiivse». Ta nimetas seda tohutuks ja šokeerivaks talendi ja potentsiaali raiskamiseks. Nendest enam kui miljon on 50–64-aastased, kes on läinud enneaegsele pensionile.

Osad ettevõtted meelitavad vanemaid inimesi pensionilt tööle naasma. Näiteks kindlustusgigant Axa kutsub 50-aastaseid ja vanemaid tagasi tööle, kui neil on ettevõttele vajalikke oskusi.