Isamaa nõuab universaalteenuse reformi sidumist usaldushääletusega

Mis saab siis, kui oravad ja sotsid pole nõus eelnõud usaldushääletusega siduma? «Eks siis tuleb vaadata. Aga ma ei näe, miks nad peaks vastu olema. Nad peavad ju oma valijatele ka põhjendama, miks nad ei taha universaalteenust positiivses suunas nihutada. Kui reformierakond on pidevalt rääkinud tarbimise nihutamisest, siis on neil keeruline sellele nüüd vastu olla. Universaalteenusel on täna üle 300 000 kodutarbija, see puudutab väga paljusid,» rääkis Isamaa valitsusdelegatsiooni liige.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri sõnul sõdib eelnõule enim vastu Eesti Energia. «Teised turuosalised on öelnud, et tarbija saab nii kõige odavama hinna. Loomulikult räägib Eesti Energia, nagu ikka, et neile põhjustab see kahjumit. Tegelikult on neil aga rekordkasum. Täna on ju nii, et kui börsihind on madal, saab Enefit Power kogu raha endale. Mulle ei tundu see õiglane. Riigiettevõte ei peaks sellist nalja tegema!» põrutas Järvan.

Enefit Power jääks kompensatsioonita

Tegelikkuses võinuks majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tulla juba läinud sügisel välja tänase hübriidlahendusega, kus börsipakett ja universaalteenus oleks kohe alguses kokku pandud. Järvani hinnangul olnuks see korraga liiga suur amps. «Kui sa teed liiga suure eelnõu, on selle läbiminemine on keerulisem. Pigem on mõistlikum võtta start-up'ilik lähenemine ja lahendada suured asjad kõigepealt ära ja seejärel hakata asja parendama.»