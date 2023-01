Universaalteenus 2.0 muudaks Eesti elektriturgu tundmatuseni

Kui viimasel kolmel kuul on Isamaa erakond saanud võidukalt kuulutada, kuidas nende loodud universaalteenus on toonud tarbijale börsihinnast keskmiselt parema hinna, siis jaanuaris on kaalukausid teisiti kaldunud: riigielekter on sel kuul seni maksnud börsihinnast keskmiselt kolmandiku võrra rohkem: vastavalt 15,4 senti ja 10,12 senti kilovatt-tunni eest.