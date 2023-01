FOTOD JA VIDEO ⟩ Eesti Energia uus juht: energiasektoris algab suur areng

«Otsustavaks sai see, et olin ühes valdkonnas töötanud juba väga pikka aega, olen Ericssonis olnud 28 aastat. Energiasektor on küll kriisis, aga selles valdkonnas on algamas suur areng, mis pakub erinevad väljakutseid. Eesti Energia on laiapõhjaline ettevõte ja see pakub huvitavat väljakutset,» ütles Durejko.