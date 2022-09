Eesti Energia otsib uut juhti, Hando Sutter peab lahkuma

Sutter on Eesti Energiat juhtinud 2014. aasta detsembrist ja ettevõtte nõukogu on pikendanud tema lepingut varem kaks korda.

Sutter tunnustas nõukogu selle eest, et uue juhi leidmise protsessiga on aegsasti alustatud. «Energeetikas on mitmeski mõttes tormised ajad. Ka Eesti Energia on jätkuvalt kiires muutuses,» ütles ta ja lisas, et ees seisab eriti keeruline talv ning tema annab oma parima kuni viimase tööpäevani.