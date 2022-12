Kuidas suhelda nii, et kolleegid ei ärrituks?

Fraasid, mida tuleks vältida:

3. « Kui see on see, mida sa tahad »

Sageli tõlgendab vestluspartner seda nii, et sa pole temaga tegelikult ühel nõul. Seega on parem on leida mõni teine viis enda seisukoha väljendamiseks.

John Bowe on ametialase suhtluse ja avaliku esinemise koolitamisega tegelenud üle 20 aasta. Lisaks on ta hinnatud kirjanik ja ajakirjanik. Ta on kirjutanud raamatud «I have something to say». (Mul on midagi öelda – toim.), mis räägib avalikust kõnelemisest.