Juhtimisviis, mis aitab ettevõttel karmis ärikeskkonnas ellu jääda

Kui me paar aastat tagasi tõdesime, et organisatsioonid vajavad üha enam kiirelt kohaneva ettevõttekultuuri loomist, sest väliskeskkond muutus kiiresti, siis kahe viimase aasta kohta jääb üle vaid tõdeda, et käimas on tõeline «roller coaster» ehk Ameerika mägede ajastu.

Täna jääb meil üle vaid tõdeda, et ajad on tõepoolest muutunud ja koos ajaga peavad muutuma ka juhid. Maailm on niivõrd hoogsalt muutuv ja volatiilne, peale tulevad üha uued tehnoloogilised murrangud ja kiirelt mõeldakse välja konkureerivaid ärilahendusi. See omakorda on muutnud keerukaks otsuste vastu võtmise tsentraalselt. Kaasaegses juhtimises peavad otsused sündima muutustele võimalikult lähedal ehk seal, kus on kompetentsid ning seda suunda coachiv juhtimine tugevalt ka toetab.

Otsuseid langetavad eksperdid

Mis on kiirelt kohanevate ehk agiilsete ettevõtete alustalad. Esmalt juhtimise viimine tasandile, kus tegelikult on ekspertiis ning osatakse töid ellu viia. Ilmselgelt tundub see kõigile loogilisena, et otsuseid teevad inimesed, kes oma valdkonda tunnevad, kuid praktikas ei tahagi see nii kergesti juurduda. Autoritaarne juhtimisstiil mõjub ettevõtte tegutsemiskiirusele ja inimeste motiveeritusele halvavalt. Kui ettevõttes langetavad otsuseid üksikud juhid, saavad neist paratamatult tropid, kelle taha jääb otsuste kiire vastu võtmine ja tegevuste liikuma saamine.