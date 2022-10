Elisa: Eesti inimesed ei vajagi kiiremat internetti

Kas laialdane kiiruste tõstmine nõuaks Elisal täiendavalt mahukaid investeeringuid? Millal need ära tehakse ning kuidas edeneb Elisa fiibervõrgu ehitus?

Eestis on võrgu arendamine ka teistsuguste väljakutsetega, sest suuresti on meil hajaasustatus, mistõttu on võrgu ehitus väga erinev riikidest, kus inimesed elavad tihedalt koos kortermajades.

Enefiti võrgus pakutakse maapiirkondades gigabitist internetti täna ka 33 euro suuruse kuutasu eest. Kuidas on võimalik, et tiheasutusega Tallinna kesklinnas küsite tarbija käest kaks korda rohkem?

Kiirus on vaid üks paljudest parameetritest, millega kliendid üldjuhul ennast ei vaeva. Klient on pahane, kui tema teenused ei toimi. Vahel on selles süüdi operaator, vahel rahvusvahelised serverid ning vahel ka teenus, mida üritatakse kasutada või hoopis seade, mida klient kasutab – see kõik on pidevalt meie töölaual. Meie eesmärk on see, et meie kliendid oleks Elisa teenuseid kasutades rahul ja õnnelikud. Täna võime öelda, et klient valib enamasti sellise kiiruse, mis sobib tema kasutusvajadustega.