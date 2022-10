Kogenum internetikasutaja ilmselt teab, et kui netikiirus ei tundu päris õige, tasub minna lehele speedtest.net ning asi üle kontrollida. Kuna sel veebilehel käivad oma kiirust mõõtmas kümned miljonid kasutajad üle maailma, saab kogutud teabe põhjal teha ka järeldusi riikide internetikiiruste kohta. Eesti tulemused on aga paraku kõike muud kui IT-riigi väärilised. Kui mobiilse andmeside kategoorias oleme 33. kohal, siis koduse püsiühenduse mediaantulemus (57 Mbit/s) annab koha alles 64. tabelireal. Kõik meie naaberriigid on kõrgematel kohtadel ning kuude lõikes erinevusi pole.