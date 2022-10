Uuring paljastas, millised töötajad on kõige suuremas läbipõlemisohus

Just seda kinnitab Slack Technologies Future Forumi uus uuring. Uuringu tulemused näitavad, et rekordiliselt, 43 protsenti keskastmejuhtidest tunnistavad läbipõlemist. Nii kõrge tase ei ole mitte kellelgi teisel, kirjutab Bloomberg.

«Kvartal kvartali järel saame kinnitust, et keskastmejuhid on tõsises hädas,» tunnistas Future Forumi kaasasutaja Sheela Subramanian. Keskastmejuhtide surve üha suurened. Keskastme juhid on kahe tule vahel, sest ülemused ootavad majanduse ebakindluses ühe paremaid tulemusi ning kurdetakse tootlikkuse vähenemise üle. Teiselt poolt tuleb neil aga hakkama saada alluvatega, kelle töötasuhinnatõusuga sammu ei pea ning kellele on igapäevaste väljaminekutega üha keerulisem hakkama saada. Lisaks on oma jälje jätnud pandeemia ning kodukontorites toimetavate ning hübriidmeeskondade juhtimine on tõeline väljakutse.