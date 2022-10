ANALÜÜS ⟩ Gaasimüüjate varud katavad Eesti klientide talvise tarbimise

Turg on muutunud

Tänaseks on siiski äärmiselt vähe tõenäoline, et EVK strateegilist varu üldse vaja läheb, sest Euroopas on gaasi piisavalt palju. Ilmekalt tõendab seda nõudluse ja pakkumise suhe ehk hind. Kui augusti lõpus maksis maagaas Hollandi TTFi gaasibörsil 349 eurot megavatt-tunni eest, siis tänaseks on järgmise kuu hind kukkunud kolinaga alla, 130 euroni. Kui soovida osta gaasi kohe ja praegu, on megavatt-tunni hind kõigest 68 eurot. Isegi veebruari futuurid ei maksa enam üle 165 euro.