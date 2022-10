PUUST JA PUNASEKS ⟩ Leedu LNG-terminal Eesti gaasimüüjaid ei aita

«Eks see teeb meile palju haiget,» tunnistas Eesti Gaasi juht Margus Kaasik Postimehele, lisades, et kuigi 6 teravatt-tundi ületab kaugelt Eesti tarbimist, on Eesti Gaasi aastane müügimaht regioonis umbes 12 teravatt-tundi, mistõttu olid nad koha saamisest väga huvitatud.

Üks laev järgmiseks aastaks

Sel oksjonil õnnestus Eesti Gaasil endale üks koht lõpuks saada ehk teisisõnu saadi järgmiseks aastaks võimalus ühe LNG-laeva Klaipedasse toomiseks. See on aga väike lohutus: näiteks Leedu gaasimüüjatel on pärast kaht oksjonit kindlustatud juba 19 laeva, mis sest, et Eleringi hinnangul on Leedu gaasivajadus umbes 14 teravatt-tundi aastas.