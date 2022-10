Järvan: Sutteri palgaga võib tõesti börsipaketile edasi jääda

Järvani käest uuriti, miks laseb valitsus Eesti Energial teenida hiigelkasumit. «Universaalteenus piirabki Eesti Energia kasumit. Septembris oleks Eesti Energia võinud teenida keskmise hinnaga 60-protsendilist kasumimarginaali. Nüüd universaalteenusega on see 7,4 protsenti,» teatas Järvan.

Seejärel viis minister jutujärje ise üle ametist lahkuvale Eesti Energia juhtkonnale. «Näeme vaeva, et Eesti Energia ainus ülesanne ei oleks kasumit teenida. Talle on pandud riigi poolt ka palju strateegilisi ülesandeid. Mul on kahju tunnistada, aga nad ei ole neid seni kõige paremini täitnud. Ma arvan, et see, et Eesti Energia juhatus vahetub, on ka märk sellest, mida valitsus sellest tööst arvab.»

Järvanilt paluti kommentaari ka Eesti Energia juhi Hando Sutteri väitele, et kehtestatud universaalteenuse hind on tarbija jaoks liiga krõbe. «Tõepoolest, Hando Sutter käis ETVs ja ütles, et universaalteenus on liiga kallis. See on väga huvitav olukorras, kus tegelikult Eesti Energia juhatuse esimees laseb Eesti Energial vaielda konkurentsiametiga, kuna nende arvates on universaalteenus hoopis liiga odav. Ja et tegelikult peaks olema teenus kallim: et Eesti Energia kasumimarginaal peaks olema ikkagi suurem. Raske on kommenteerida seda. Arvan, et teod räägivad rohkem kui sõnad.»

Ka andis Järvan hinnangu Sutteri sõnadele, et tema isiklikult universalateenusega ei liitu ning jätkab kodus elektri börsipaketiga. «Kui me räägime sellest avaldusest, et tema jääb börsi peale, siis lihtne hinnang olukorrale on: kui ka teil oleks Eesti Energia juhatuse liikme palk, siis võib-olla ka teid elektrihind liiga palju ei kõigutaks. Aga kõigile teistele oleme me universaalteenusega hinda börsiga võrreldes oluliselt alla toonud.»