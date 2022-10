Tallinna Sadam: meie kohustused Muuga söeterminali alal on täidetud

Tallinna Sadama juhatus kinnitas seepeale börsiteates, et on järjepidevalt kontrollinud MPG AgroProduction OÜ-ga seotud isikute, sealhulgas tegelike kasusaajate Roman Artemiev ja Svetlana Bazhanova, tausta ning nimetatud isikud ei ole Tallinna Sadama andmetel kantud sanktsioneeritud isikute nimekirja ega kriminaalselt karistatud.

Tallinna Sadama sõnul on projekti puhul tegemist olulise arendusega, mis tööle hakkamisel toob täiendavat kaubamahtu ning laevakülastusi nii tooraine sisseveol kui ka valmistoodangu väljaviimisel. Ettevõtte juhtkonna teatel on kohtutud MPG Agroproduction investorite ning tegevjuhiga ja saadud neilt kinnitus investorite eelneva töökogemuse ja tegevuse kohta sarnastes projektides.

MPG AgroProduction OÜ on Tallinna Sadama sõnul teinud ka investeeringuid – tänaseks on tehtud keskkonnauuringud, koostatud eelprojekt, taotletud ja menetletud ning mullu 1. juulil saadud ehitusluba, mis on vaidlustatud ning vaidlus kestab käesoleva ajani. Kuna antud projekti osas on Roheline Rist OÜ pöördunud kohtusse ehitusloa tühistamiseks, ei pea Tallinna Sadam eetiliseks käimasoleva kohtuvaidluse ajal kommenteerida antud projektiga seotud asjaolusid ja isikuid. Tallinna Sadam ei ole ka vaidluse osapool.