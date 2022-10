VENE RAHA ⟩ Tallinna Sadam usaldas kahtlaseid investoreid ja takerdus vaidlustesse

See lugu sai alguse 2018. aastal, kui riigiettevõte Tallinna Sadam AS võttis rendile suure maa-ala koos kaidega. Varem asus siin söeterminal, kuid 2017. aasta kevadel läks terminali operaator Coal Terminal AS pankrotti. Terminali territooriumi arendamiseks kuulutati välja konkurss, kuid mitte ühtegi ettepanekut ei laekunud. Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm selgitas seejärel, et terminal tuleks võimalikult kiiresti taaskäivitada, kirjutab Rus.Postimees.