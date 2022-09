Luminor: majanduse võib päästa soe talv

Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla sõnul on maailmamajanduse lähiaja arenguid hinnates lähtestsenaariumiks maailmamajanduse kasvu aeglustumine. «Euroala SKP kasvu numbrid muutuvad negatiivseks. Koroonaviiruse mõjust taastumine lükkub edasi ja valitsused on survestatud majandust mitmesuguste meetmete kaudu toetama,» kirjeldas Uusküla.

Peaökonomisti sõnul on tööturu olukord eelmiste majanduslangustega võrreldes esialgu suhteliselt hea, kuna reaalpalgad ei jõua inflatsiooniga sammu pidada ja majandussurutise kulud jagunevad ühtlasemalt. «Kuna eluaseme, toidu ja laenumaksetega seotud kulutused on suured, jääb lisategevuseks vähe ruumi, mistõttu hakkab olulisuselt teisejärguliste teenuste nõudlus vähenema, mis põhjustab järk-järgult suuremat tööpuudust,» lisas ta.

Uusküla sõnul tekib peamise riskistsenaariumi kohaselt maailmas majanduslangus, mis vähendab järsult Hiina, arenevate turgude ja USA ning sellest tulenevalt ka euroala SKP-d. Isegi kui palganumbrid kasvavad, langevad reaalpalgad järsult, mis omakorda vähendab tarbijanõudlust. «Kui hinnatõus püsib ja intressimäärad jätkavad kasvamist, jäävad ka tarbijad töötasu ning säästude seisukohast vaesemaks. Selleks, et suurendada sääste varasemale tasemele, väheneb tarbimine veelgi ja see põhjustab tööpuuduse kasvu,» selgitas ta.

Samas võib Uusküla sõnul realiseeruda ka positiivsem stsenaarium. Toorainehindade langus võib oodatust kiiremini klientideni jõuda ning energiahinnad võivad langeda, kui talv on soe, Euroopa on loonud piisava veeldatud maagaasi importimise võimekuse ja kui praegused varud on piisavad. «See kõik lõpetab intressimäärade kerkimise ja rahastamistingimuste leevenedes hakkab aktsiaturgude väärtus suurenema ning idufirmadel on lihtsam uusi investeeringuid rahastada,» ütles peaökonomist.