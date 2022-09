Eesti Energia nõukogu esimees: uuel juhil tuleb parandada koostööd riigiga

Koostööd tuleks parandada

Mere sõnul ei olnud nõukogul etteheiteid näiteks selles osas, millises mahus on Eesti Energia viimasel kaheksal aastal turule uusi tootmisvõimsusi lisanud. «Ma arvan, et Enefit Green on uute võimsuste rajamisse väga jõuliselt panustanud. Kui ma ei eksi, siis täna on meil töös 22 tuuleparki ja 38 päikeseelektrijaama. Aga selge on ka see, et tulevikus on vaja väga palju veel investeerida.»

Samas tunnistas Mere, et uute võimsuste rajamine eeldab koostööd riigiga ja selles on vajakajäämisi. «Kindlasti võiks olla rohkem konstruktiivset koostööd teiste institutsioonidega. Nii rahandusministeeriumi kui MKMiga tuleks kokku tulla ja arutada, et mis see meie suur plaan ikkagi on. Tuleb tõdeda, et see protsess ei ole seni eriti libedalt läinud.»

Mere sõnul ei vastuta selle eest aga Eesti Energia juht üksi. «Eks see sõltub kõikide osapoolte tahtest. Aga see ootus nõukogul kindlasti uuele juhile on. Väikese riigina on meil vaja selgelt rohkem omavahel koostööd teha.»

Milliste märksõnadega võtaks Mere Sutteri 8 aasta pikkuse perioodi kokku? «Esiteks tooksin välja Enefit Greeni börsile viimise, selle ettevõtte jõulise kasvu ja Eesti Energia selge suuna taastuvenergiale. Teiseks laienemise väljapoole Eestit. Enefit Green tegutseb täna Lätis, Leedus, Poolas suunas ja see on suund, mida me peame jätkama. Ja kolmandaks, kliendi kasutuskogemuse parendamine ja tervikliku kliendilahenduste paketi loomine.»