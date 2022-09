Poola võitleb Brüsseli plaanile vastu: peatada tuleks hoopis kvoodisüsteem

«Me ei välista erakorralise kasumi saajate mõningast maksustamist, kuid on ka muid vahendeid, mis tuleks käivitada. Ja seda isegi varem,» ütles Morawiecki intervjuus Financial Timesile. Poola peaminister näeks heitkogustega kauplemise süsteemi peatamist või kvoodihindade olulist langetamist ette 1–2 aastaks.

Poola: üks süsteem ei sobi kõigile liikmesriikidele

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles kolmapäeval, et Brüssel teeb ettepaneku maksustada täiendavalt energiatootjate kasumit, mis suunataks ümber liikmesriikidesse, et toetada haavatavaid majapidamisi ja ettevõtteid. Nn liigkasumimaks puudutaks kõiki elektritootjaid, kes ei kasuta sisendkütusena gaasi.

Morawiecki hoiatas aga Brüsselile maksupoliitika kujundamisel suurema rolli andmise eest, teatades, et sellised otsused tuleks jätta ikka ELi liikmesriikide kätesse. «Ma usun, et nad juba haaravad endale lisapädevusi, mida [ELi] aluslepingutes ei ole. Seetõttu oleme väga skeptilised ELi institutsioonidele lisapädevuste andmise suhtes,» ütles ta.

Kuigi ELi energiaturud peaksid olema omavahel rohkem seotud, väitis Morawiecki, et EL eo saa energiakriisile reageerimisel eirata suuri erinevusi liikmesriikide vahel. «Teesklemine, et universaalset energiapoliitikat on väga lihtne rakendada, on väga vale: üks süsteem ei sobi kõigile. Kõikidel liikmesriikidel peavad olema enda energiasüsteemide ja kliimaneutraalsuse püüdluste jaoks oma lahendused,» ütles ta.