Brüssel nõuab riikidelt liigkasumit teenivate energiatootjate maksustamist

Kavandatavad riiklikud maksud, mida Euroopa Liidu energiaministrid reedel arutavad, on Financial Timesi andmetel suunatud nii fossiilkütustest elektrit tootvatele ettevõtetele kui ka taastuvenergiatootjatele, kes on saanud liigkasumit Venemaa kunstlikult paisutatud elektrihindadest.

Erakorraline lisamaks kehtestataks kõikide selliste energiaettevõtete kasumile, mis ei sõltu elektri tootmisel gaasist. Maksustamisest saadava tulu eest peaksid riigid toetama energiakriisist haavatuid tarbijaid ja leibkondi.

Lisaks pooldab komisjon plaani maksustada erakorraliselt ka nafta- ja gaasitootjaid, kes on samuti teeninud energiakriisist rekordkasumeid. Väidetavalt on selle otsuse taga Brüsseli soov näidata, et kriisi leevendamisse ei pea panustama ainult vähese CO2-heitega ettevõtted.

Komisjoni plaanid energiakriisiga võitlemisel hõlmavad ka Venemaa torugaasile hinna ülempiiri kehtestamist. Meetme eesmärk on piirata Venemaa presidendi Vladimir Putini kasumit, järeldub komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni ettepanekule lisatud märkustest.

Venemaa on aga juba teatanud, et riiklik energiahiid Gazprom katkestab Nord Stream 1 kaudu gaasi tarnimise, kuni lääneriikide sanktsioonide tühistamiseni.

«See on Putini küüniline mäng ja meie ühtsuse ja solidaarsuse proovilepanek,» ütles von der Leyen, andes mõista, et EL on Venemaast tugevamas positsioonis, kuna liikmesriigid on teinud arvestatavaid jõupingutusi tarnete mitmekesistamiseks.

Ka viitas Euroopa komisjoni president tõsiasjale, et erinevalt naftast pole Putinil võimalik torugaasi mujale müüa. «Venemaal on peaaegu võimatu leida lühiajaliselt torugaasile uusi kliente,» leidis von der Leyen.