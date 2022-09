MKM: elektrihinna ülempiir ei mõjuta universaalteenuse tulevikku

Financial Timesi andmetel seisab Euroopa Komisjoni energiahindade leevendamise ettepanekute kavandis muu hulgas soovitus kehtestada liikmesriikidel elektritootjatele, kes ei tooda elektrit gaasiga, hinnalagi 200 eurot megavatt-tunni kohta.

MKMi asekantsleri Timo Tatari sõnul arutatakse nii seda kui ka teisi ettepanekuid kahe päeva pärast liikmesriikidega ühiselt. «Energiaministrid arutavad energiaturul toimuvat ja võimalikke lahendusi selle nädala reedel energiaministrite mitteametlikult kohtumisel Brüsselis. Selle kohtumise eel on ringlemas palju ideid, kuidas võiks elektrituru disaini sekkuda. Nii nagu ka teistel liikmesriikidel, on meie ootus, et võimalikud sekkumismeetmed oleksid kiiresti rakendatavad, mõjusad ning ajaliselt piiratud,» ütles Tatar.

Majandusministeeriumi teatel on Eesti jaoks tähtis, et võimalikud meetmed ei pärsiks uusi investeeringuid heitmevabadesse tootmisseadmetesse. «Seetõttu on oluline, et energiakriisi ajal rakendatavad meetmed oleksid ajaliselt selgelt piiritletud,» selgitas Tatar Postimehele.

Eesti on Euroopast kiirem

Asekantsleri sõnul ei tähenda 200-eurose hinnalae kehtestamise ettepanek, et Eesti hinnapiirkonnas börsihind üle 200 euro ei saaks kerkida, kuna lõpphinna kujunemisel tuleb endiselt arvestada ka gaasijaamadega, millele hinnalagi ei plaanita.

«Rääkides ideest rakendada osale elektriturul tegutsevatele tootjatele hinnalagi, siis see ei tähenda, et elektriturul tekkiv hind sellega seoses automaatselt alaneks. Elektrituru hinna kujundajaks jääb jätkuvalt ka selle meetme rakendamisel viimase elektritootja hind, mida on tarvis nõudluse katmiseks. Teistele tootjatele hinnalae kehtestamine seda järjekorda ei muuda, mistõttu gaasielektrijaama tootmishind määrab jätkuvalt paljudel tundidel hinna,» lisas Tatar.