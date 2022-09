EL plaanib elektri hinnale ülempiiri 200 eurot MWh

See tähendab, et tuuleparkide, tuuma- ja söejaamade elektri hinnale seatakse hinnalagi. Piirang on esitatud komisjoni ettepanekute eelnõus ja see on osa ELi jõupingutustest leevendada Ukraina sõjast põhjustatud energiakriisi.

Elektri hetkehind Saksamaal on üle 450 euro MWh. Eestis on aga tänane keskmine börsihind 385 eurot MWh. Elektri hulgihinnad on hüppeliselt tõusnud, sest need on seotud gaasi hinnaga, olenemata sellest, kas elektrienergiat toodetakse gaasiga või mõnel muul viisil. Gaasihinnad on ligikaudu 10 korda kõrgemad võrreldes viimase kümnendi keskmistega.