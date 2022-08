Konserviavajaga maad ei kaeva ehk mis tööriistad peaksid juhi tööriistakastis olema

Kõikide nende erinevate kohtumiste käigus tuleb juhil hakata enda peas väga rangelt looma kahte erinevat tegevuskava. Üks liin puudutab protsesside juhtimist ehk juhi rolli valdkonna, distsipliini toimimise ja arengu eest vastutajana. Siin on tema ülesandeks tagada äri sujuvus ja tulemuste kokkulepetele vastavus. Teises liinis tegeleb juht inimestega ehk sellega, et tema enda inimesed oleksid õnnelikud ning iseenda kõige paremad versioonid (või vähemalt teel sinna poole).

Need mõlemad vajavad aega ning keskendumist, ent kuna inimesed on üldjuhul keerulisemad nähtused kui protsessid, siis peaks inimeste juhi energiast 60 – 70% kalduma just inimestega tegelemisele. Seda siis, kas otseselt või kaudselt. Päris alguses tähendab see siira huvi tundmist selle kohta, mida inimene täna teeb. Üsna lühikese aja jooksul saab kokku pildi erinevate töötajate nägemustest. Seejärel saab otsustada, kas need erinevad nägemused sobivad omavahel kokku nagu samast karbist tulnud pusletükid? Või on kusagil vaja midagi korrigeerida.

Mis on veelgi olulisem, kas see, mida inimesed täna arvavad ja oluliseks peavad, on korrelatsioonis ettevõtte üldise suunaga? Kas nende tegevus viib sinna, kuhu ettevõttel on vaja liikuda või on vaja midagi muuta? Just nendele küsimustele vastuste leidmine on juhi pidev ülesanne.

Kommunikatsioon on libe kui lutsukala