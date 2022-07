Ukraina pagulasi nööriva Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi juhid suplevad rahas

See tekitas palju nördimust, sest riigivara on teatavasti kõikide inimeste vara ja pealegi olid paljud korterid nii halvas seisus, et nende parendamisse panustasid vabatahtlikud oma isiklikku aega ja vara. Põgenikud olid üürinumbritest šokis, sest nad olid valmis maksma küll, nii üüri kui ka kommunaale, kuid arvestades, et paljud neist on leidnud töö sektorites, kus makstakse miinimumpalka, käiks RKASi nõue neile üle jõu.