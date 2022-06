Kõik kallineb? Vale puha: üks eestlaste lemmik on pööraselt odavnenud

Kui käesoleval nädalal püsis paljude pilk Euroopa Liidu naftasanktsioonidel ning allapoole vajuval börsil, siis puiduvaldkonna inimesed võisid näha, kuidas kolmapäeval Chicago toormebörsil puidufutuurid ligi 10% odavnesid. Futuuri hinnaks on praegu 616 dollarit.

Alates aasta algusest on puidufutuuride (lumber) hind kärisenud 50%. Kui ajajoon veelgi kaugemale viia ja vaadata viimast hinnatippu, mis oli 2021. aastal, kui puidufutuuride hind oli 1733 dollarit, on hind ligemale 65% allapoole tulnud, vahendab Saksamaa põllumajandusleht agrarheute.

Puidu hind puudutab praegu ainult futuure - teisisõnu, see suur ja sügav hinnalangus pole veel pärismajandusse jõudnud. Kuid lehe andmetel on ainult aja küsimus, mil ka tavatarbijad puidu eest vähem maksma hakkavad.

Selle üle, miks langus puiduhinda nii karmilt tabas, käivad ekspertide seas vaidlused. Kas tegu on inflatsioonisurvega, mis nõudlust vähendab? Kas tegu on USA kiire intressitõstmise-poliitikaga, mis raha inimeste jaoks kallimaks muudab? Või on süüdi USA kiirelt kasvav puidutööstus, mida Saksamaa leht «puiduuputuseks» nimetab? Seda täpselt öelda ei osata.