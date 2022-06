Kolm küsimust, mida investorid rahapaigutamist kaaludes ettevõtte juhi kohta küsivad

Millised need küsimused on, kirjutavad Georgetowni ülikooli McDonough ärikooli professor Sarah Gersman ning strateegilise kommunikatsiooni firma Audacia Strategies juht Katy Harr Harvard Business Reviews.

Aktsiate hinnad kõiguvad turgudel üles-alla ning võimalikud investorid hindavad enne rahapaigustust ettevõtte väärtust mikroskoobiga. Tänased juhid peavad suutma näidata, et osakavad firma ebakindlusest läbi juhtida ning läbikukkumisvõimalusele vapralt silma vaadata.

Autorid märgivad, et oma väärtuse tõestamiseks kipuvad ettevõtete esindajad keskenduma käegakatsutavatele asjadele nagu käibekasv, turuosa ning kasumlikkus. Ka need näitajad on vaieldamatult olulised, kuid investorid pööravad tähelepanu ka mittemateriaalsetele ja raskesti märgatavatele teguritele.

Üks võtmetähtsusega neist teguritest, mis sageli teadvustamata jääb, on juhi võime investoritega suhelda. Kuigi ettevõttes mõistetakse, et avaliku esinemise oskus on juhi jaoks eluliselt vajalik, siis sageli ei anta endale aru, et juhi suhtlusstiil ja käitumine võib mõjutada ettevõtte väärtust. Siinkohal toovad autorid välja 2020. aasta uuringu, mis tuvastas, et efektiivse suhtlemisoskusega juhid suutsid koroonapandeemia algse negatiivse mõju aktsiahinnale tasandada.

Mida aga investorid suhtlemisoskuse all silmas peavad? Autorid toovad välja, et sageli kujutatakse hea suhtlemisoskuse näitena ette karismaatilist ekstraverti. Paraku näitavad investorite küsitlused, et karisma ei ole mitte ainult ebaoluline, vaid võib mõnikord ka tagasilöögi anda. Põhjus on selles, et investorid on skeptilised: nad peavad leidma nõrgad kohad, et oma raha võimalikult kindlasse kohta ning hästi paigutada. Ja kui ettevõtte juht skeptilisusele karismaatilisusega vastab, siis võib see investori jaoks olla punane rätik.

See ei tähenda automaatselt, et karismaatilisus oleks halb, kuid juhid peavad olema hästi ettevalmistatud ning enesekindlad esinejad.

Autorid toovad välja kolm põhiküsimust, mida investorid nii juhatuse esimehe kui ka ettevõtte väärtuse hindamisel kaaluvad:

Kas ettevõtte juht on enesekindel või juba liiga enesekindel? Kas ettevõtte juht räägib asjadest otse? Kas juht oskab kuulata?