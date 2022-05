NIMED TEADA ⟩ Justiitsministeerium avalikustas lobistide edetabeli

Ametiisikute vaates oli kõige suurema lobistide surve all tervise- ja tööminister Tanel Kiik, kes kohtus lobistidega tervelt 52 korda. Enamik Kiige kohtumisi puudutasid üht- või teistpidi koroonaviiruse temaatikat, piiranguid ja vaktsineerimisi.

Vaatlusalusel perioodil keskkonnaministri ametis olnud Tõnis Mölder kohtus lobistidega 45 korda, sama arv kohtumisi oli ka toona sotsiaalministeeriumi tööala asekantsleri ametit pidanud ehk Tanel Kiigele allunud Sten Andreas Ehrlichil, kes lahkus töökohalt tänavu aprilli alguses. Järgmine on edetabelis peaminister Kaja Kallas, kes kohtus lobistidega 35 korral.

Mida lobistid saavutada püüavad?

Lobistide kohtumiste teemadest ilmnevad kõige erinevamad huvid. Näiteks on jalgpalliliidu president Aivar Pohlak kohtunud "jalgpalli arengu ja koostöö" arutamiseks nii rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse kui ministri nõuniku Terje Rohiga.

Teenekas lobist, META büroo partner Andreas Kaju on registri andmetel perioodil lobiga tegelenud vaid kahel korral - nimelt rääkis ta Pentus-Rosimannusega "kõrghariduse pikaajalisest rahastamisest" - tegu on ilmselt Austraalia ärimehe huvide esindamisega, kellest Postimees on varem kirjutanud - ja Sten Andreas Ehrlichiga platvormitöö reguleerimisest.