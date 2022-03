Nat Ware on veendunud, et tema ärimudelist võidavad kõik osalised.

Akronüüm FORTE tähendab inglise keeles «Financing Of Return To Employment» ehk tööturule naasmise finantseerimine. Ware’i leiutatud rahastusmehhanismi idee on kasutada investorite raha inimeste täiend- ja ümberõppe rahastamiseks.