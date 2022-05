Kahtlus leidis kinnitust: Tanker müübki Leedus tehtud õlut Eesti toodangu pähe

Postimees kirjutas Tankeri õlletoodanguga seotud kahtlustest 12. aprillil. Nüüd sai Postimees aga informatsiooni, et nädal hiljem ehk 19. aprillil alustatigi PTA poolt menetlust. Selle käigus selgus, et kuigi osaliselt toodetakse uusi õllesid (Sauna Lager, Tume Lager, Kerge IPA ja alkoholivaba Sauna Lager) ka Eestis, siis villitud, pruulitud ja kääritatud on neid ka Leedu tehases.