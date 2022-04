Väikepruulikoda Tanker võib Leedu masstoodangut Eesti õlle pähe müüa

Eelmisel kolmapäeval saadetud teates lubas Tanker tänavu investeerida miljon eurot ja hakata uute preemium-õlledega konkureerima turu kahe suurtegijaga (Saku ja A. Le Coq), kelle turuosa on täna üle 90 protsendi. Seejuures rõhutati teates, et uued õlled hakkavad valmima ettevõtte Jüri tehases. Poodides reklaamitakse jooki lausa sildiga «väikesest pruulikojast».

Foto: Postimees

Õllepurkide põhjalt leiab aga tehasekoodid, mis on äravahetamiseni sarnased koodidega, mis on trükitud Leedu Kalnapilise õlletehase toodetud Mõisakeldri õllele. Kalnapilise tehas kuulub Taani õlletootjale Royal Unibrew, mis omab läbi kohaliku filiaali Royal Unibrew Eesti OÜ ka Tanker Breweryt.

Foto: Postimees

Samuti selgus purke lähemalt uurides, et kui Mõisakeldri õlu kannab kirja «Toodetud Leedus» ja maaletoojaks on märgitud Royal Unibrew Eesti, siis Tankeri puhul oli Royal Unibrew märgitud turustajaks. Info selle kohta, kus riigis jook toodetud on, puudus aga sootuks.

Foto: Postimees

Õlletootja tunnistab Leedu tehase kasutamist

Royal Unibrew Eesti prokurist Ranner Kuningas ei suutnud Postimehega peetud telefonikõnes esialgu anda jah-ei vastust küsimusele, kas uued õlled on toodetud Eestis või Leedus, ja palus küsimused saata kirjalikult. Hilisemas ettevaatlikult sõnastatud vastuses tunnistas Kuningas sisuliselt, et Eesti lettidele võib jõuda ka tegelikult Leedus toodetud õlu.

«Kinnitan, et Tanker toodab ja arendab uusi õllesid, sealhulgas nii käsitööõlut kui meie uut preemium-õllede sarja, jätkuvalt Eestis, Jüris asuvas tehases. Nii võisid ka eelmisel nädalal Tankeri tehast külastanud ajakirjanikud oma silmaga veenduda, kuidas valmis meie uus Tankeri Tume Lager," kirjutas Kuningas alustuseks, lisades oma sõnade kinnituseks ka pildi Tankeri toodangust Jüri tootmisliinil.

Foto: Tanker

Järgnevalt aga selgus Kuninga jutust, et üldisest printsiibist toota Eestis on võimalik teatud juhtudel kõrvale kalduda. "Samal ajal oleme Tankeri omandamisprotsessi järel alati öelnud, et üks suuremasse gruppi kuulumise eelis on võimalus tootmisvõimalusi paremini juhtida. See tähendab, et suurema nõudluse ajal, kui Tankeri õlletehas ei jõua täiskogust õlut pruulida, on meil võimalus kasutada teisi Royal Unibrew grupi õlletehaseid, kus toode valmib Tankeri õllemeistrite ja Jaanis Tammela järelevalve all,» kirjutas Kuningas.

«Suurem ja paindlikum» tootmisvõimsus on tema sõnul oluline ka Eesti suurematele jaemüügikettidele, kes soovivad, et Tankeri preemium-tooted oleks võrdselt saadaval kogu aasta läbi, kaasa arvatud suuremate mahtudega perioodidel. Siinkohal tuleb aga märkida, et uued õlled on müügis olnud üldse väga lühikest aega.

Alkoholiregistris on uute õllesortide päritoluriigiks/lähtekohaks märgitud üheselt Eesti.