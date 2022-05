SUUR LÖÖK ⟩ Siemens lõpetab oma tegevuse Venemaal. Millistest asendamatutest toodetest agressor ilma jääb?

Komsomolskaja Pravda kirjutab, et kui märtsi alguses lubas Siemens tarned Venemaale peatada ning uusi projekte mitte käivitada, siis nüüd otsustati nii tarned, kui sakslaste ettevõtete töö Venemaal täielikult lõpetada.

Väljaanne kirjutab, et kui paljude jaoks seostub Siemensi nimi telefonidega, siis tegelikult tähendab ettevõte Venemaa turule oluliselt rohkem. Ja see tähendab, et idanaabrile on sakslaste lahkumine väga suur löök.

Nimelt pakkus firma Venemaal tööd 3000 inimesele. Siemens mängib oma teates, et püüab nende eest vastavalt võimalustele hoolitseda.

Aga see pole sugugi kõige suurem probleem. Venemaa jaoks tähendab Siemens elektrironge Lastotška ja rabapistriku järgi nime saanud kiirronge Sapsan. Lisaks on just sellelt firmalt pärit paljude haiglate kaasaegne meditsiinivarustus- alates röntgeniaparaatidest kuni MRTni.

Siemensi kiirrong Sapsan Ljubani raudteejaamas Peterburi lähistel. Foto: Scanpi/ AFP

Lisaks nafta ja gaasi tootmiseks ning transpordiks vajalikud unikaalsed seadmed, soojusenergia tootmiseks vajalikud seadmed. Elektrivõrkude seadmed, gaasiturbiinid, transformaatorid. Lisaks veel paljude erinevate valdkondade seadmed ning nende seadmete varuosad.

Kui Siemens enam midagi ei tarni, siis kuidas Venemaal hakkama saadakse?

Energeetika arengu fondi direktor Sergei Pikin tunnistab, et paljusid kooste- ning varuosi siis enam ametlikult turul ei ole. Näiteks tõi ta gaasitrubiinidega seotu. «Loomulikult võib midagi leiutada, aga see on kolhoos,» lausus ta.

Et neid turbiine käigus hoida, tuleb otsida alternatiivseid tarnijaid nn halli või variimpordi tarnetena. Viimane on Ukraina sõja alguses välja mõeldud ning Venemaa presidendi Vladimir Putini heakskiidu saanud moodus, kuidas tuua Venemaale kaupa ilma tootja nõusolekuta. Postimees on sellest varem kirjutanud siin.

Uutest toodetest saab Siemensi transformaatori asendada näiteks Hiina omaga. Midagi saab Pikini sõnul ka kohaliku toodanguga asendada, aga mitte kõike. Nii ei valmistata Venemaal turbiinide labasid, sest vajaliku kvaliteediga terast lihtsalt ei ole. «Peamegi turbiinide koosteosad üritama tuua Hiina kaudu, sest sellist keerulist agregaati ei ole võimalik millegagi asendada,» rääkis Pikin, lisades, et vajalikku tehnoloogiat riigis ei ole, sest aastakümneid ei ole selle arendamisega tegeletud.