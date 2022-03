Venemaa üritab sanktsioonidest ümber hiilida: valitsus seadustab kaupade variimpordi ja tootja luba vaja ei ole

Nimelt on Venemaa tööstus ning kaubandusministeeriumis valmimas seadusemuudatus, mis lubab tuua riiki kaupa ilma selle tootja nõusolekuta, kirjutab Komsomolskaja Pravda. Seda nimetatakse paralleelseks ehk «halliks» impordiks.

Kui üldiselt on rahvusvahelistel firmadel nõue, et nende kaubamärgiga kaupu saab riiki tuua vaid otse tootjalt või tootja poolt heakskiidetud edasimüüjalt, siis Venemaa kavatseb seda eirata. Olgu selleks kaubaks siis auto varusoad või iPhoned.

Väljaanne kirjutab, et see nn paralleelimport oleks praegusele probleemile lahendus ning aitaks santsioonidest mööda minna. Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete ühenduse juht Aleksandr Kalinin kinnitas, et tegemist ei ole varimajandusega, vaid võimalusega osta kaupu lihtsalt teistest riikidest.