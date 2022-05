Musk kavatseb ostutehingu õnnestumisel tühistada Trumpile seatud Twitteri-keelu

«Trumpi keelata ei olnud õige. Ma arvan, et see oli viga,» sõnas Musk, lisades veel, et keeld oli tema arvates «moraalselt vale ja täitsa rumal». Hiljaaegu teatas Trump Fox Newsi vahendusel, et kui tema Twitteri-keeld tühistataks, siis ta ei kavatse platvormile naasta, kuna kasutab enda loodud suhtluskanalit TRUTH Social.