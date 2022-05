Elisa tehnoloogiaüksuse juht töötajate tulemustest: mõõdikud on olulised, aga nende seadmisel on üks oluline tingimus

See tähendab, et selle asemel, et näiteks lugeda kokku arvuliselt mitu öist süsteemi muudatust meil tükkides õnnestus, vaid vaadata seda kliendi keskselt. Näitena võib ühe ebaõnnestunud öise muudatuse taga olla 5 aktiivset klienti, aga samuti võib neid olla sadades. Oluline on aru saada, et kui mingi muudatus ebaõnnestus või on rike, mis on reaalne mõju klientidele. See, et serveril tuli ei põle ja paneme selle ühe rikkena kirja, ei oma mingit väärtust. Telekomi ettevõtted teevad süsteemides järjepidevalt muudatusi, tulevad uued versioonid, mis parandavad või toovad lisaväärtust meie teenustele või on näiteks tegu turvapaigaga.

Mõõdiku seadmise juures on kriitiliselt oluline ka see, et seda saaks päriselt täita. See ei pea olema lihtne ülesanne, aga see peab olema tehtav. Panna tiimile või indiviidile ette mõõdik, mida ka kõige suurema pingutamisega täita ei saa, on lihtsaim meetod igasuguse motivatsiooni tapmiseks ning tekitab kõikides tunde justkui nad oleks põrunud.

Selline lähenemine hakkab ühel hetkel asutusest inimesi välja viima ning alles jäävad inimesed on nii nördinud, et nad isegi ei viitsi enam pingutada – miks ikka rabeleda, kui eesmärk niikuinii täidetud ei saa.

Elisa puhul hindame mõõdikute eesmärke jooksvalt ning üritame üldiselt hoida joont, kus iga järgmise perioodi oodatud tulemus on veidi parem kui eelmise oma. Seejuures muutub see eesmärk ühel hetkel täitmatuks – üksi kasv ei saa kesta igavesti – mis juhul jääb oodatud tulemus samaks või leiame uue mõõdiku. Mingil hetkel ei ole enam mõistlik mõnele teemale nii tugevalt tähelepanu pöörata, kuna väga hea tulemus on juba saavutatud, seega saab tähelepanu pöörata millelegi järgmisele ja ring hakkab otsast peale. Need mõõdikud, mis on oma eesmärgi täitnud jäävad jälgimisele.