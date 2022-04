Valitsus käsib raudteefirmadel Vene äri lõpetada

Kallas nentis seejuures, et raudtee-ettevõtete küsimus on keeruline, kuna raudteetransiidile pole Euroopa tasandil kehtestatud sanktsioone. «See on teema, mis vajab veel selgitamist,» ütles peaminister.

«Juriidiliselt nad ei vea Venemaa kaupa, juriidiliselt nad tegutsevad nende klientide huvides, kellest ükski ei ole Venemaa ega Valgevene. Aga me saame kõik aru, et see peab ka näima selge ja arusaadav. Ja selline suunis saigi täna neile antud kabineti otsusena, et sellisest tegevusest, mis kuidagi Valgevene või Venemaa äri võiks olla, tuleb loobuda,» rääkis Kallas.