Yandex protesteeris taas enda tegevuse peatamise vastu

Yandexi saadetud pressiteade kordab enamikus juba esmaspäeval esitatud jutupunkte. Ettevõtte väitel pole neil endiselt ametlikku teavet blokeerimise põhjuste kohta. «See ei sisaldu ka hiljuti avaldatud määruses. Varem pole teenuse kohta kaebusi olnud,» teatas Yandex Go pressiesindaja Shiri Lidar Kuhnreich.

«Me ei nõustu blokeerimisega ja valitsuse põhjendused ajakirjanduses on segadust tekitavad. Kavatseme otsust vaidlustada. Rõhutame veel kord, et Yandex Go teenust Eestis ja paljudes teistes riikides pakub Hollandi firma Yandex.Taxi B.V., mis järgib rangelt ELi ja GDPRi reegleid ning Eesti Vabariigi seadusi,» sõnas Kuhnreich.

Valitsus otsustas keelata Yandexi tegevuse Eestis 31. märtsil, sõita saab taksofirmaga veel 11. aprillini. Nagu on näha lehelugeja kuvatõmmisest, sõidavad Yandexi autod veel Tallinnas ringi.

Foto: Kuvatõmmis

Peaminister Kaja Kallase sõnul on täiendava sanktsiooni kehtestamine vajalik, et kaitsta Eesti julgeolekut. Yandexi keelustamine annab selge signaali, et Vene eriteenistustega koostööd tegevatel ettevõtetel ei ole Eestis kohta, märkis valitsusjuht.

Sanktsiooni kehtestamise oluliseks ajendiks on hiljutine Venemaa otsus, et Yandex peab kohustuslikus korras jagama kogutavaid isikuandmeid kohalikule eriteenistusele.