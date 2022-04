Yandex pahandab teenuse keelamise üle: me ei nõustu sellega, oleme Hollandi ettevõte

«Me ei nõustu keeluotsusega ja selle avalik põhjendus on segadust tekitav. Ametliku dokumendi ilmumisel jätame endale õiguse kõigi olemasolevate võimalustega otsus vaidlustada,» teatas Yandex Go pressiesindaja Erez Vega-Kadoch meediale saadetud teates.

«Toonitame taas, et Yandex Go teenust Eestis ja paljudes teistes riikides pakub Hollandi ettevõte Yandex.Taxi B.V., mis järgib rangelt peale ELi ja GDPRi reeglite ka Eesti Vabariigi seadusi,» seisab teates.

Valitsus otsustas keelata Yandexi tegevuse Eestis 31. märtsil. Peaminister Kaja Kallase sõnul on täiendava sanktsiooni kehtestamine vajalik, et kaitsta Eesti julgeolekut. Yandexi keelustamine annab selge signaali, et Vene eriteenistustega koostööd tegevatel ettevõtetel ei ole Eestis kohta, märkis valitsusjuht.

Sanktsiooni kehtestamise oluliseks ajendiks on hiljutine Venemaa otsus, et Yandex peab kohustuslikus korras jagama kogutavaid isikuandmeid kohalikule eriteenistusele.

Yandex Go teatas, et Venemaa seaduseelnõu, millele võimud viitavad, on olnud arutluse all juba mitu aastat ning sellega pole Eestil ega teistel riikidel mingit pistmist. «Isegi kui see võetakse Venemaal antud kujul vastu, kehtib see ainuüksi Venemaa teenusele ja sealsetele sõitudele. Tuletame meelde, et Hollandi ettevõte Yandex.Taxi B.V. ei halda teenust Venemaal,» märkis ettevõte.