Veskimägi: kodutarbija ei pea gaasi pärast muretsema, Paldiski LNG-terminal lahendab äride probleeme

«Gaasitarbijad kindlasti uuel kütteperioodil kütteta ei jää,» kinnitas Veskimägi eile ETV saates «Esimene stuudio».

Veskimäe sõnul on Eestil 24. veebruarist ehk Venemaa Ukraina ründamise algusest alates 3-sambaline kaitseplaan. Järgmist talve silmas pidades tuleb maksimeerida varusid, teiseks tagada, et Soome ning Balti riikide samatüübilised tarbijad saaksid sarnase kohtlemise osaliseks ning kolmandaks leida täiendavaid tarneahelaid selleks, et Vene torugaasist saaks loobuda.

Eesti ja Soome kokkulepe LNG-võimekuse loomiseks annab Veskimägi sõnul kindlustunde, et ükski tarbija ei pea nende sammaste koosmõjus gaasi pärast muretsema.

«Meie plaan Alexelaga näeb ette, et 1. novembriks peaks see vastuvõtuvõimekus Paldiskis olemas olema.»

Alexela ehitab Paldiskisse kai, Elering tagab vajalikud ühendused. Kes aga rendib laeva ja ostab gaasi?

Veskimägi sõnul on plaan selline, et Eesti gaasisüsteemi haldur rajab terminali Soome lahe lõunakaldale Paldiskisse ning Soome gaasisüsteemi haldur Gasgrid Finland rajab lahe põhjakaldale Inkoosse LNG-terminali vastuvõtuvõimekuse ja kahepeale renditakse ka laev.

Osalused ja kulud jagunevad vastavalt kummagi riigi gaasi lõpptarbimisele. Soomes on see umbes 20 teravatt-tundi aastas ja Eestis viis. Järgmiseks kütteperioodiks ehk 2022.–2023. aastaks tuleb see laev Veskimägi sõnul maagaasi vastuvõtukohta. «Meie plaan Alexelaga näeb ette, et 1. novembriks peaks see vastuvõtuvõimekus Paldiskis olemas olema,» ütles Veskimägi.

Soome vastuvõtuvalmidus võiks tema sõnul olla valmis 2023. aasta kolmandas kvartalis. Kuna aga Soome projekt Inkoos on varasemas faasis, siis on täpset valmimise aega Veskimägi sõnul vara öelda.

Samas ei ole Veskimägi sõnul gaasivarustuse mõttes soomlaste võimekuse valmimine oluline, sest Eesti ja Soome vaheline gaasiühendus Balticconnector koos Soome Hamina LNG-terminaliga katab ära Soome maagaasivajaduse ilma Venemaa gaasitarneteta.

Soomega ühist LNG-rendilaeva korraga kahte kohta seisma panna ei saa. Soome vastuvõtuvõimekuse valmides liigub laev Veskimägi sõnul Paldiskist Soome, sest Soome tarbimine on suurem ning ka sealne gaasitarbimisega seotud risk on suurem kui meil.

Veeldatud maagaasi (LNG) laev. Foto: Scanpix /Reuters/ Issei Kato

Nimelt ei ole Soomes gaasihoidlat, nende praegu gaasivarustus 20 teravatt-tundi aastas põhineb torugaasi vool. Varem tuli see otse Venemaalt, pärast Balticconnectori valmimist Lätist Inčukalnsist või Leedust Klaipdest LNG terminalist.

Kui Venemaa gaasitoru suletakse ning ka LNG-laev on Soome lahe põhjakaldal, jääks kogu Soome gaasivarustus põhinema Balticconnectoril. «Ja kujutage ette, et näiteks Peterburi ja Primorski suunas mõni laev jätab ankru lohisema ja see see toru läheb katki. Soome ei saa sellist riski võtta,» lausus Veskimägi.

Rohkem terminale pole tarvis

LNG-terminali tahab teha ka meie lõunanaaber. Nimelt on Läti peaminister Krišjanis Karinš öelnud, et lisaks Paldiskile võiks LNG-terminal olla ka Lätis.