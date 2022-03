Varude Keskus: paanikaks pole põhjust, Eestil on 113 päeva diislikütuse varu

Eesti riigil on vedelkütusevaru, mida hoitakse bensiinis ning diisli- ja lennukikütuses. Artiklis fookusesse võetud diislikütuse varu oli Eesti riigil 1. jaanuari 2022 seisuga üle 180 000 tonni. 2021. aastal oli Eesti keskmine päevane diislikütuse tarbimine 2130 tonni. Seega on riigi omandis strateegilise varuna diislikütust mahus, mis vastab ligikaudu Eesti 85 päeva tarbimisele.

See kütus on Eesti riigi omandis ja seda haldab AS Eesti Varude Keskus (EVK). Diislikütuse varust hoiustati Eesti territooriumil 24% ning 76% Soome ja Rootsi mereterminalides. Sõltumata hoiustamiskohast on varu kasutusele võetav nii solidaarselt koos teiste riikidega globaalse puudujäägi leevendamiseks kui Eesti siseste tarneraskuste korral.