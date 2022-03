Euroopat ähvardab diislikütuse defitsiit

Halbade väljavaadete tõttu on naftakauplejad maksnud tohutuid lisatasusid, et saada olemasolevaid tarneid kohe kätte, mitte oodata. Toorainetega kauplevad ettevõtted, sealhulgas Trafigura Group, on hoiatanud, et teatavates asukohtades võib tekkida diisli defitsiit. See peegeldab Moskva poliitikute süngeid prognoose, et Euroopat ootab ees puudus. Kõne all on isegi otsene ostukeeld Venemaa poolt.