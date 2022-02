Spetsialistist juhiks – kas üldse ja kuidas?

Seega, kui head spetsialisti ei sütita mõte areneda juhiks, tuleb leida mõni teine oskus, valdkond või tegevus, mis seda teeks.

Keskpärasest spetsialistist heaks juhiks

Vahel leiab hea juhi alge hoopis keskpäraste spetsialistide seast. Keegi, kes küll valdkonda tajub ning omab visiooni, kuidas seda edasi arendada, aga ei ole ise praktilistes tegevustes just kõige kibedam käsi. Päris saamatu spetsialisti juhiks kasvatamine ei ole hea mõte, sest tal on äärmiselt keeruline teiste silmis autoriteediks saada ning ka teiste väljaõpetamisel ja mentordamisel jääks ta varem või hiljem hätta.

Seega silma tasub peal hoida nii tipptegijatel kui keskpärastel, kellel on sisemine soov oma tegevuse läbi tiimi tulemusi võimendada. Heade kandidaatide ühiseks nimetajaks on tihti see, et nad oma peas juba näevad probleemina, et neid on ainult üks – ja, et nende sooritusel on ajalised piirid. Nende jaoks tundub ahvatlev panna oma erialased oskused ja teadmised proovile nii, et ka teiste tulemused paraneks.

Hea juht mõistab, et ta saavutab tulemusi läbi oma inimeste pidevalt paremaks muutmise – see peab talle sobima ning väljakutset pakkuma. Alles siis, kui see hoiak on paigas, tasub järgmiste sammudega edasi liikuda.

Karm kukkumine

Järgmisena peab juhiks kasvamise teekonna valinud spetsialist mõistma, et tal on ees väga karm kukkumine. Oma ala eksperdist (milles ta võib olla täiesti absoluutses ja kõigutamatus tipus), kogenematuks ja roheliseks algajaks. Selleks, et seda maandumist pehmendada, võib olla tark tööülesannete järkjärguline muutmine. Kui kujutame seda ette ajateljena, siis ühes otsas on 100% spetsialist ja teises otsas 100% juht ning need kaks siis aja jooksul vahetuvad. See üleminek ei toimu kindlasti päris lineaarselt, aga nii on seda emotsionaalselt lihtsam taluda.

FOTO: Erakogu/ Elisa

Samas tuleb silma peal hoida, et see üleminek ikkagi päriselt pidevalt ka toimuks. Tark on teha kohe alguses (ja hiljem jooksvalt) kokkulepped ka nende kahe rolli ajalises jagunemises, mis siis vähemalt igas kvartalis õiges suunas oma osakaale peavad muutma.

Spetsialistil võib olla äärmiselt ahvatlev kogeda edasi seda eduelamust, mida ta oma oskustega nii kergelt kätte sai. See raske ning segane juhi teekonna algus võib saada oluliselt vähem tähelepanu, kui see päriselt vajalik on. Seda eriti seetõttu, et enda töö vilju näeb inimene kohe, kuid läbi teiste parendamise saavutatud tulemused, ilmuvad alles kuude või aastate pärast.

Taoline jätkuva isikliku eduelamuse jahtimine on inimlik ning mõistetav, ent see on koht, kus juhi juht saab arengul toeks olla ning konkreetselt suunata. Vastasel juhul saab varem või hiljem kannatada ülejäänud tiim, kellel sisuliselt juhti ei ole.