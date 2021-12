Kuidas tiim ummikseisust välja juhtida?

Tiimitöö võib laitmatult sujuda, kuid ühel hetkel löövad pinged pea kohal kokku ja kisub tormiseks. Hakkame märkama, et inimesed ärrituvad kiiremini, on tujust ära. Nad ei näe enam lahendusi, vaid takistusi. Tööasjad liiguvad allamäge, tulemused kukuvad jne. Selliseid olukordi võivad põhjustada väga erinevad tegurid: muutused meeskonna struktuuris või organisatsioonis, vähene töökäte hulk, läbi rääkimata ootused, aga ka väliskeskkonnast tulevad mõjurid jne. Kui töötajad hakkavad juba juhilt negatiivse alatooniga küsimusi küsima, on juht hiljaks jäänud ja sealt edasi saab tegeleda vaid tagajärgedega.

Vahel on seda kõike võimalik ennetada, aga mitte alati. Kui keerulisem seis on juba käes, saab ennast sellest koos meeskonnaga läbi juhtida. Võtmeroll on juhil, kuid seda ei tee üksi. Kuigi pole kunagi ühte ja õiget lahendust, on siin mõned soovitused, mida ummikseisus olles juhina ja oma meeskonnaga silmas pidada:

Arvesta, et tagasilööke tuleb palju. Varu kannatust

Ühestki tupikust ei saa üldjuhul üleöö välja. Sellega peab kohe algusest peale arvestama. Iga tagasilöök aga viib lõpuks edasi, kui sa alla ei anna. Ajutised ummikseisud mõjutavad ka meeskonna pikaajalisi eesmärke.

Sul võib olla ideaalne plaan, aga siis segab elu vahele. Sellistel juhtudel tuleb ka vaadata, kuidas mõjutab probleem tuleviku sihte ja kas neiski tuleb midagi ümber mängida. Lõpp-punkti kohale jõudmine võib nüüd kauem aega võtta.

«Mul on plaan» ehk mine tiimi juurde ettepanekutega

Juht saab keerulistes olukordades olla eestvedaja. Alustada tuleks probleemi juurpõhjuste välja selgitamisest. Miks me sellisesse olukorda oleme jõudnud ja mida selleks teinud või tegemata jätnud.

Mõtle enda jaoks võimalikud järgmised sammud läbi ja alles siis pöördu oma inimeste poole. Kui sa ei suuda nende ees hea tujuga seista, siis mõjutab see ka tiimi.

Kui aga inimesed näevad, et juhil on selge arusaam ja tahtmine, on talle ka lihtsam järgneda. Olen keerulistes olukordades alati oma meeskonnale öelnud, et ma vean meid sellest üheskoos välja. Kuid ka teised peavad selleks valmis olema, et see juhtuks. Seetõttu tuleks inimestelt küsida: kas tulete minuga?

Tee ideekorje

Täpsema taktika paika panemisel kaasa kindlasti oma meeskonda. Minu kogemuse näitel töötas viimases keerulises olukorras hästi ideekorje. Inimesed said kirja panna, mida saaksime ära teha, et ajutist ummikseisu oma valdkonnas lahendada.