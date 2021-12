Huaweist loobuma sunnitud Elisa leidis 5G rajamiseks uue partneri

Telekomiettevõte on varem teatanud, et Hiina ettevõtte tehnoloogial põhineva võrgu väljavahetamine toob neile suurusjärgus 50 miljonit eurot kahju, mille eest küsitakse riigilt kompensatsiooni.

Elisa lubab 5G võrgu rajamisega alustada esimesel võimalusel pärast 5G sageduslitsentside väljastamist. MKM on teatanud, et sageduslitsentside omandamise konkurss kuulutatakse välja pärast 1. veebruari.

Seetõttu on Elisa optimistlik, et suudab peagi tänu 5G-le mobiilset andmesidekiirust mitmekordistada. 5G puhul on võrku võimalik samal ajal ühendada piiramatul arvul seadmeid, mis omakorda loob uusi arendusvõimalusi näiteks IoT (Internet of Things) seadmetele ja lahendustele, teatab Elisa.