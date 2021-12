Kas tõesti keegi ei taha kiiret internetti: milline on olukord riigis tegelikult?

Juba kuus aastat teeme kino ja jaurame selle ümber, kes peaks maksma riigile kuuluval maal 1,7km juurdepääsuvõrgu rajamise eest. Internetiteenuse pakkujad (ISP-d) seda teha ei taha - pidi meeletult kallis olema; ja mina küll riigi eest maksta ei kavatse.

Põhivõrk ehitati piirkonda 2015. aastal. Kaablikaev ongi sisuliselt krundi piiriks, seega vahemaa ei ole kindlasti takistuseks. Netiootuse aastaid on kokku pea 23 (1998. aastal hakkas Eesti Telefon rääkima, et oh kuidas paneks netti). Ma ei hakka sellest kirjutama, et erinevate antennidega on aastaid püütud mingit hosti kuskil pingida. See ei ole päris see transmissioon, mida ma ette kujutan. Visioon on ju ületada 10 miljoni IOP- i piir.

Aga TTJA kirjade järgi soovib ja kasutab kiiret netti vaid 0,1 % elanikkonnast. Kuskohast selline väide küll pärit on? 75% tarbijatest kasutab KUNI 100Mbps pakette - rahuldavat vajadusi.

Aga kuidas ma saaks võtta kiirema paketi, kui mul puudub igasugune paketivalik?

Kaur Kajak ütleb, et kiirete pakettide järele puudub nõudlus? Kas kõigilt on küsitud? Miks ta pakub, et maapiirkonnas maksujõulisi kliente ei olegi? Kuskohas pakub mulle teenust 200 ettevõtet? Internet ei ole TTJA jaoks kohe kindlasti jõukohane ülesanne, seda enam, et mainitud Läti sideamet on suurem kui TTJA kokku - ime siis, et lõunanaabritel on kordades odavam nett, sest seal on inimestel pädevust ja tahtmist ka asjadega sisuliselt tegeleda. Meil aga sideametit ju enam ei ole.

Konkurentsiametil omad «habemega naljad»

Internetis on kättesaadav ameti hinnang Eesti telekommunikatsiooni turule. Mõned nopped sellest:

«Maapiirkondades fikseeritud sidevõrgu rajamist puudutavad küsimused vajavad eraldi analüüsi läbiviimist».

Täna on aasta 2021, kus side üldine areng on ületanud juba igasugused mõõtmed. Seda eriti tavatarbija seisukohast vaadatuna. Samal ajal alles hakatakse analüüsi läbi viima? Millal siis ehituseks läheb ja inimesed lõpuks neti saavad?

«Tänases olukorras võib turul tegutsemine ilma suuremahuliste investeeringute tegemiseta fikseeritud võrgu arendusse olla raskendatud ning seetõttu on uute konkureerivate ettevõtjate turule sisenemine ebatõenäoline».

See on mulle küll «üllatusmuna». Kui palju kordi ollakse hädas, et igasugune ehitus pidada olema nii kallis, et selle tasuvusaeg ei saabu mitte kunagi ja ikka veel leitakse, et need investeeringud nagu oleks vajalikud.

«Sideettevõtjale Telia Eesti AS kehtestatud valdkonnaspetsiifilised kohustused kaablikanalisatsioonile juurdepääsuks ei ole piisavalt efektiivsed, et tagada konkurentsi toimimine. Kaabelkanalisatsiooniga seonduvaks põhiliseks probleemiks on küsimus selles paiknevate vabade võimsuste olemasolu ning nende läbipaistva kättesaadavuse kohta».

Ehk, Telia ON süüdi! Teada on see ju aga palju varem. Aga midagi muutunud ju pole - regulatsioonid ja eeskirjad on samad.

Hulgitasandi hinnad ongi kallid - ELASA näide