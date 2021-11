TTJA vastulause artiklile «Superkiire internet: Eestis 100, Leedus ja Lätis 20 eurot»

«Amet on kohustatud tagama, et Telia annaks oma taristut mõistlikel alustel kasutada ka teistele huvilistele. Teiste turuosaliste – aga ka Euroopa Komisjoni – hinnangul pole TTJA selle ülesandega hakkama saanud» on eksitav väide – TTJA pole sel teemal saanud mitte ühtegi kaebust.

Igal ettevõttel on võimalus ise võrku ehitada ja sellel teenust pakkuda. Kes ise ehitada ei soovi, saavad rentida seda teiselt ettevõttelt. Pidevalt tõstetakse artiklites esile, et Telia ei lase oma võrgule ligi. Faktid aga räägivad midagi muud.

Telial on juurdepääsu taotluste menetlemiseks oma kord ja taotlusi menetletakse seal pideva igapäevase voona. Teatavasti on Telia teatud hulgiturgudel märkimisväärse turujõuga ettevõte ja võrgu teatud vabale mahule on tal juurdepääsu kohustus. Kui seda ei tagata, võib esitada TTJA-le kaebuse.

TTJA-l on kindel kaebuste esitamise ja menetlemise kord, kuid ühtegi kaebust sel teemal pole tulnud. Juurdepääsust võib keelduda vaid vaba mahu puudumise tõttu. Selline üldine juurdepääsu piiramise väide ei pea paika.

Paljasõnaline väide: konkurents ei toimi

Kus on võrk, on internetiühendused inimestel olemas. See turg on olemasolevate suuremate operaatorite poolt, keda meil Eestis on peale Telia veel vähemalt 2-5, juba ammu hõivatud. Uuel tulijal ongi raske nende kõrvale tulla. Siin ei saa rääkida, et jaetasandil konkurents justkui ei toimi, vaid just pigem, et konkurents on linnalisemates piirkondades tihe ja turule sisenemine raske. Maapiirkondadesse aga ei soovi pigem keegi minna võrku ehitama, vaid kõik soovivad olla magusa tiheasustuses oleva ja tihti ka maksejõulisema kliendi juures. See on meil pigem reaalne probleem. Maapiirkondadesse võrkude arendamisel aga on riik oma õla alla pannud ja toetab kümnete tuhandete uute internetiühenduste loomist maale.

TTJA ei reguleeri jaeturu hindasid, ehk neid, mida tarbijatele pakutakse. Jaeturu hinnad on meil mõistlikud. TTJA tegeleb hulgitasandi turu analüüsi ja vajadusel reguleerimisega. See on pikk ja põhjalik protseduur, mis on allutatud täpsetele reeglitele. Euroopa Komisjon pole teinud etteheiteid regulaatorasutuse tegevusele, vaid on oma hinnangus öelnud, et Eesti tiheasustusaladel toimib turg piisavalt heal tasemel ja TTJA võiks pigem turu reguleerimist vähendada.

Juurdepääsu hind.

Loomulikult on ostja jaoks, kes ise võrku ei soovi ehitada ja rendib seda teiselt, alati kõik kallis, kuid TTJA analüüs näitab, et hulgitasandi hinnad võimaldavad teisel ja efektiivselt töötaval operaatoril kiire interneti pakkumises jaetasandil konkureerida. Paljud operaatorid neid hulgiteenuseid täna kasutavad ja me ei mõista paljasõnalisi väiteid kallitest hulgihindadest.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et internetiühendused, mis rahuldavad täielikult pea kõigi tarbijate tänased vajadused, on Euroopaga võrreldes Eestis mõistliku hinnaga. Eesti internetiteenuse pakkujate teenuse kvaliteet on Euroopas parimate seas.

See aga ei tähenda, et võiksime jääda tänasesse päeva puhkama. Teame, et internetist tarbitavad andmemahud kasvavad eksponentsiaalsena ja võrkude areng peab selle väljakutsega kaasas käima.

Eesti väljakutseks on pigem see, et peame parandama interneti kättesaadavust just maapiirkondades. Selleks on aga riik rakendamas nii olemasolevaid kui ka planeerimas lähiaastatel uusi kiire interneti toetusmeetmeid.

Kaur Kajak

Peadirektor